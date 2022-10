Die Titel von Luxusgüterkonzernen sind deutlich gefallen, obwohl die Unternehmen gut verdienen. Das macht die Papiere jetzt für einen Einstieg interessant.

Die meisten Analysten raten zum Kauf der LVMH-Aktie. (Foto: Bloomberg) Taschen, Koffer und Schuhe von LVMH

Frankfurt Luxus läuft immer. Das ist fast schon ein geflügeltes Sprichwort an der Börse. Egal ob die Inflation steigt oder die Wirtschaft kriselt: Den reichen Kunden macht das nicht so viel aus. Sie sind bereit, für prestigeträchtige Marken mehr zu zahlen, und müssen ihr Geld auch in schlechten Zeiten nicht so zusammenhalten. Das beschert den Unternehmen hohe Margen.

Die Aktien von Unternehmen mit großen Namen haben an der Börse dennoch heftig gelitten. Sie liegen seit Jahresanfang zwischen 14 (LVMH) und 36 Prozent (Kering) im Minus. Damit verloren sie teils sogar mehr als der breite europäische Aktienindex Stoxx Europe 600.

Genau diese Verluste bieten laut Banken Einstiegschancen. So sind Luxusaktien nach Ansicht der US-Bank Goldman Sachs deutlich günstiger geworden. Die Unternehmen hätten bislang schließlich mehr verdient als erwartet. Das Handelsblatt wirft einen Blick auf die Branche und erklärt, welche Aktien Analysten besonders attraktiv finden.

