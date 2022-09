Staatliche Fördermaßnahmen sorgen dafür, dass die Aktien der Dämmstoffhersteller Kurspotenzial versprechen – selbst wenn kurzfristig das Geschäft unter Materialmangel leidet.

Das Dach eines 180 Jahre alten Haus in Brandenburg wird isoliert. Neue staatliche Fördermaßnahmen sollen vor allem die Sanierung des Altbaus voranbringen. (Foto: imago/Rainer Weisflog) Wärmeschutz durch Dämmstoffe

Köln Wer aktuell Aktien kauft, braucht, wie viele Anleger berichten, ein wenig Mut und eine mittel- bis langfristig ausgerichtete Perspektive. Börsenexperten warnen derzeit vor allem Privatanleger davor, in Zeiten hoher Volatilität kurzfristig zu investieren. Doch auch wer diesen Rat berücksichtigt, steht vor einer besonders schwer zu lösenden Aufgabe: Wo lassen sich noch lohnende Einzelwerte entdecken, die das eigene Depot optimieren?

Wie so oft lohnt sich zur Klärung dieser Frage ein Blick auf die Empfehlungen der Profis und – was einige erstaunen dürfte – ein Blick auf die staatlichen Fördermaßnahmen. Welche Branchen können davon am meisten profitieren und versprechen somit gute Kurse ihrer Wertpapiere?

Diesen Gedanken verfolgten auch die Strategen von Goldman Sachs, wo Analysten nun die Förderregeln für Gebäudesanierung näher unter die Lupe genommen und im Anschluss gleich zwei Kaufempfehlungen ausgesprochen haben.

