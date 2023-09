Apple Bewertung, Chancen und Risiken der Apple-Aktie

Die Aktie von Apple gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Titeln weltweit. Was offenbaren die aktuellen Kursdaten? Welche Chancen und Risiken bergen zukünftige Investitionen? Eine Einordnung.

Risikohinweis

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Er soll zur Diskussion anregen und kann Ausgangspunkt für weitere Recherchen sein.

Aktueller Aktienkurs von Apple

Die Apple-Aktie hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt. Aktuell liegt der Kurs bei 189,46 US-Dollar, was einem Anstieg von 0,85 Prozent im Vergleich zum vorherigen Börsentag (Freitag) entspricht. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aktie um 5,14 Prozent gestiegen. Auf das gesamte Jahr gesehen beträgt das Tages-Plus sogar 22,6 Prozent. Seit Jahresbeginn konnte die Apple-Aktie insgesamt einen Gewinn von 51,48 Prozent verzeichnen.

Trendanalyse zur Apple-Aktie

Die Trendfolgestrategie ist eine beliebte und empirisch fundierte Strategie an der Börse. Vereinfacht besagt sie, dass Anleger in Aktien investieren sollten, die bereits in der Vergangenheit eine gute Performance gezeigt haben. Mit Blick auf Apple scheint der Trend aktuell positiv zu sein. In den letzten Wochen ist der Aktienkurs stetig gestiegen. Innerhalb einer Woche konnte die Aktie um 5,14 Prozent zulegen und sogar im Vergleich zum Vormonat einen Gewinn von 5,93 Prozent verbuchen. Damit hat sich die Apple-Aktie in der vergangenen Woche besser entwickelt als der NASDAQ-Index.

Momentum und Langzeitanalyse

Das Momentum der Apple-Aktie für die vergangenen 14 Tage liegt bei 107,75. Werte über 100 deuten auf einen positiven Trend hin, während Werte unter 100 einen negativen Trend signalisieren. Je höher der Wert ist, desto stärker war der Kurs-Anstieg in den letzten zwei Wochen. Reicht der Blick weiter zurück in die Vergangenheit, lässt sich ein langfristig positiver Trend erkennen. Die Aktie von Apple ist heute um 22,6 Prozent teurer als vor einem Jahr, 56,63 Prozent teurer als vor drei Jahren und 231,86 Prozent teurer als vor fünf Jahren.

Relative Stärke und Bewertung

Die Relative Stärke, welche die Kursveränderung in Relation zur Index-Performance (Nasdaq) setzt, beträgt für die Apple-Aktie 1,77. Ein Wert größer als 1,0 deutet auf ein überdurchschnittliches Wachstum hin und wird oft als Kaufsignal betrachtet. Dies bedeutet, dass die Apple-Aktie in der vergangenen Woche stärker zugelegt hat als der Vergleichsindex. Dabei sollte die Relative Stärke nicht mit dem Relative Strength Index (RSI) verwechselt werden. Der RSI für die Apple-Aktie liegt aktuell bei 80,61. Werte über 70 gelten als überkauft und damit überbewertet, während Werte unter 30 als überverkauft und unterbewertet gelten. Gemäß dieser Analyse wäre die Apple-Aktie also überbewertet.

KGV und Gewinnentwicklung

Ein wichtiger Indikator für die Attraktivität einer Aktie ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Ein niedriges KGV zeigt an, dass eine Aktie relativ günstig bewertet ist. Die Apple-Aktie weist derzeit ein KGV von 31,84 auf, basierend auf einem Gewinn je Aktie von 5,95 US-Dollar. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie vergleichsweise teuer ist. Allerdings kann sich ein hohes KGV auch als Signal entpuppen, dass die Börse in Zukunft steigende Gewinne erwartet. Dies wird durch die Tatsache gestützt, dass der Aktienkurs in den vergangenen Monaten stärker gestiegen ist als der NASDAQ-Index. Der Beta-Faktor der Apple-Aktie liegt bei 1,27. Heißt: Das Schwankungsrisiko der Aktie ist höher als das des Marktes.

Ausblick und Fazit zur Apple-Aktie

Die Apple-Aktie hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen positiv entwickelt und weist einen vielversprechenden Trend auf. Der Aktienkurs ist gestiegen und hat sowohl auf kurze als auch auf lange Sicht gute Gewinne erzielt. Die Bewertung der Aktie ist jedoch als überbewertet einzustufen, worauf das hohe KGV und den RSI hinweist. Investoren sollten daher weitere Informationen und Analysen berücksichtigen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Die Apple-Aktie bleibt jedoch aufgrund ihres Erfolgs und der starken Marktposition des Unternehmens weiterhin interessant für Investoren.

