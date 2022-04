Apple-Quartalszahlen Apple übertrifft die Erwartungen von Analysten deutlich

Am 28. April präsentierte Apple seine jüngste Quartalsbilanz. Finden Sie hier die aktuellen Quartalszahlen, Umsatzprognosen sowie Vergleiche zu Vorjahren.

Das Wichtigste zu den Quartalszahlen von Apple

Apple erzielte Erlöse im abgelaufenen Quartal in Höhe von 97,3 Milliarden US-Dollar.

Der Betriebsgewinn des Technologiekonzerns belief sich auf rund 30 Milliarden US-Dollar.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 US-Dollar.

Wann veröffentlichte Apple die Quartalszahlen zu Q2 2022?

Am 28. April 2022 veröffentlichte Apple die Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2022. Apples Geschäftsjahr beginnt im Oktober, das vierte Quartal endete also schon Ende September. Die Veranstaltung wurde ab 14 Uhr Ortszeit per Live-Streaming übertragen. Der Webcast bleibt für etwa zwei Wochen auf der Homepage des Unternehmens.

Wie hoch war der Umsatz von Apple im zweiten Quartal 2022?

Der Nettoumsatz von Apple betrug im zweiten Quartal 97,3 Milliarden US-Dollar. 77,5 Milliarden US-Dollar entfielen auf den Absatz der Produkte – iPhone, Mac, iPad sowie Wearables wie etwa die Apple Watch. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz um mehr als acht Prozent.

Wie hoch war der Gewinn von Apple in Q2 2022?

In seinem Quartalsbericht vom 28. April 2022 gab das Unternehmen einen Betriebsgewinn von 30 Milliarden US-Dollar bekannt. Das entspricht einer Umsatzrendite von 30,8 Prozent.

Zudem verzeichnete Apple in Q2 einen Nettogewinn in Höhe von 25 Milliarden Dollar. Damit konnte das Unternehmen den Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast sechs Prozent steigern.

Dennoch werden die globalen Unsicherheiten zur Gefahr für den Konzern, mahnt Apple-Chef Cook. Hier finden Sie den aktuellen Kurs der Apple-Aktie, sowie ergänzende Prognosen und Analystenerwartungen.

Wie zählt Apple die Quartale?

Das erste Quartal eines Geschäftsjahres beginnt für den Konzern bereits Anfang Oktober des vorangegangenen Jahres. Das erste Quartal im Geschäftsjahr 2022 begann also am 1. Oktober 2021 und endete in der letzten Dezemberwoche. Aufgrund des Weihnachtsgeschäfts schreibt Apple in dieser Zeit in der Regel die stärksten Zahlen im Jahr.

Vergangene Quartalszahlen von Apple im Überblick

Quartal Nettoumsatz (Mrd. USD) Nettogewinn (Mrd. USD) Gewinn je Aktie (USD) Q1 2022 123,9 34,6 2,10 Q4 2021 83,36 20,55 1,24 Q3 2021 81,43 21,74 1,30 Q2 2021 89,58 23,63 1,40 Q1 2021 111,44 28,755 1,68 Q4 2020 64,70 12,673 0,73 Q3 2020 59,69 11,253 2,58 Q2 2020 58,31 11,249 2,55 Q1 2020 91,82 22,236 5,01 Q4 2019 64,04 13,686 3,03 Q3 2019 53,81 10,044 2,18 Q2 2019 58,02 11,561 2,46 Q1 2019 84,31 19,965 4,18

