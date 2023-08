 Apple-Quartalszahlen: Apple verkauft weniger iPhones, iPads und Macs

Am 3. August präsentierte Apple seine jüngste Quartalsbilanz. Finden Sie hier die aktuellen Quartalszahlen, Umsatzprognosen sowie Vergleiche zu Vorjahren.

Das Wichtigste zu den Quartalszahlen von Apple

Apple erzielte im abgelaufenen Quartal einen Umsatz in Höhe von 81,8 Milliarden US-Dollar.

Der Betriebsgewinn des Technologiekonzerns belief sich auf rund 19,9 Milliarden US-Dollar.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,26 US-Dollar.

Wie zählt Apple die Quartale?

Das erste Quartal eines Geschäftsjahres beginnt für den Konzern Anfang Oktober. Das erste Quartal im Geschäftsjahr 2023 begann also am 1. Oktober 2022. Demnach bezieht sich die jüngste Bilanz auf das dritte Quartal.

Wann veröffentlichte Apple die Quartalszahlen zu Q3 2023?

Am 3. August 2023 veröffentlichte Apple die Finanzergebnisse des dritten Quartals 2023. Die Veranstaltung wurde ab 14 Uhr Ortszeit per Live-Streaming übertragen. Der Webcast und der Finanzbericht bleiben für mehrere Wochen auf der Homepage des Unternehmens.

Wie hoch war der Umsatz von Apple im dritten Quartal 2023?

Der Nettoumsatz von Apple betrug im vergangenen Quartal 81,8 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Rückgang um 1,4 Prozent im Jahresvergleich und einem dritten Umsatzrückgang auf Quartalsebene in Folge. Rund 39,7 Milliarden US-Dollar – 2,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum – entfielen auf den Absatz des iPhone, das wichtigste Produkt im Portfolio des Unternehmens.

Wie hoch war der Gewinn von Apple in Q3 2023?

In seinem Quartalsbericht vom 3. August 2023 gab das Unternehmen einen Betriebsgewinn von rund 23 Milliarden US-Dollar bekannt. Zudem verzeichnete Apple in Q3 einen Nettogewinn in Höhe von 19,9 Milliarden Dollar – 2,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Apple-Aktie fiel im nachbörslichen US-Geschäft um mehr als drei Prozent. Hier finden Sie den aktuellen Kurs der Apple-Aktie, sowie ergänzende Prognosen und Analystenerwartungen.

Vergangene Quartalszahlen von Apple im Überblick

Quartal Nettoumsatz (Mrd. USD) Nettogewinn (Mrd. USD) Gewinn je Aktie (USD) Q4 2022 90,2 20,7 1,29 Q3 2022 83 19,4 1,20 Q2 2022 97,3 25 1,52 Q1 2022 123,9 34,6 2,10 Q4 2021 83,36 20,55 1,24 Q3 2021 81,43 21,74 1,30 Q2 2021 89,58 23,63 1,40 Q1 2021 111,44 28,755 1,68 Q4 2020 64,70 12,673 0,73 Q3 2020 59,69 11,253 2,58 Q2 2020 58,31 11,249 2,55 Q1 2020 91,82 22,236 5,01 Q4 2019 64,04 13,686 3,03 Q3 2019 53,81 10,044 2,18 Q2 2019 58,02 11,561 2,46 Q1 2019 84,31 19,965 4,18

Quelle: Unternehmen

