 Ark Invest: Cathie Wood kauft jetzt diese beiden Biotech-Aktien

An der Börse gibt es Sorgen vor einer Tech-Blase. Doch die prominente Investorin kauft im hohen Tempo weiter – bei zwei Aktien der Branche ganz besonders.

Die Tech-Investorin kaufte im April mit ihrem Flaggschifffonds Aktien im Wert von mehr als 170 Millionen Dollar. (Foto: Reuters) Cathie Wood

Düsseldorf Die Börsenrally von Technologieaktien in diesem Jahr ist beeindruckend: Der US-Tech-Index Nasdaq 100 ist seit Jahresbeginn mit einem Plus von 21 Prozent siebenmal so stark gestiegen wie der Leitindex Dow Jones. Erste Experten warnen deshalb vor einer Tech-Blase, die platzen könnte.

Cathie Wood scheint auf diese Warnung jedoch nicht allzu viel zu geben. Die bekannte Tech-Investorin kauft weiterhin kräftig ein: Im April erwarb die Fondsmanagerin mit ihrem Flaggschifffonds ARKK Tech-Aktien im Wert von mehr als 170 Millionen Dollar. Das geht aus den Mitteilungen ihrer Firma Ark Invest hervor, die das Handelsblatt ausgewertet hat.

Damit investierte sie im April ähnlich viel wie im Vormonat (180 Millionen Dollar), als sie ihre Käufe verdoppelt hatte. Am meisten Geld steckte Wood mit rund 60 Millionen Dollar in Titel des E-Auto-Bauers Tesla. Auffällig sind aber vor allem die Investitionen in zwei Biotechnologie-Aktien.

