Nach dem geglückten Debüt von Arm drängen weitere Tech-Konzerne an die Börse. Anleger hoffen auf hohe Gewinne. Erfüllt haben sich diese Hoffnungen zuletzt aber selten.

Nach dem erfolgreichen Debüt des Chipkonzerns an der Nasdaq drängen weitere Technologieunternehmen an die Börse. (Foto: Reuters) Börsengang von Arm

Düsseldorf Das erfolgreiche Debüt des Chipherstellers Arm an der Technologiebörse Nasdaq in New York hat die Lust an Börsengängen neu entfacht. Der Aktienkurs des US-Konzerns schoss bei seiner Erstnotiz (IPO) am vergangenen Donnerstag um mehr als 20 Prozent nach oben. An diesem Dienstag steht schon der nächste Börsengang an.

Instacart wird sein Debüt an der Nasdaq geben. Der Börsengang des Lebensmittel-Lieferdienstes war eigentlich schon für 2022 geplant gewesen, aufgrund der schlechten Marktstimmung aber mehrfach verschoben worden. Nun wird Instacart mit einer Bewertung von knapp zehn Milliarden Dollar an die Börse gehen.

Privatanleger sind nach dem erfolgreichen Start von Arm bereits elektrisiert, nach den zuletzt steigenden Kursen bei Tech-Aktien wittern sie die Chance auf hohe Renditen. Aber bieten die Aktien des Börsendebütanten für Privatanleger tatsächlich die Chancen? Experten sind da grundsätzlich skeptisch – aus mehreren Gründen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen