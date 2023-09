Autohersteller Barclays setzt BMW-Aktie auf Verkaufen – Kurs zwei Prozent im Minus

Die Aktie des deutschen Autobauers befindet sich schon seit mehreren Wochen im Abwärtstrend. Dieser wird nun durch einen Analystenkommentar verstärkt.

Der Autobauer gehörte an der Börse zu den Gewinnern des ersten Halbjahres. Mittlerweile hat sich die Stimmung gedreht. (Foto: dpa) Auto von BMW auf der IAA

Düsseldorf Die Aktie von BMW ist am Donnerstag durch einen Analystenkommentar unter Druck geraten. Henning Cosman von der britischen Bank Barclays stufte den Titel von „equal weight“ auf „underweight“ ab, was einer Verkaufsempfehlung gleichkommt. Sein Kursziel senkte er zudem von 107,50 auf 92,50 Euro.

Die Aktie gab daraufhin um bis zu 2,3 Prozent auf 95,06 Euro nach. Damit hielt sie sich immerhin über dem jüngsten Zwischentief von 93,78 Euro.

Cosman schrieb in seiner am Donnerstag vorgelegten Studie von der „Angst vor Preisnormalisierung“. Die Signale für die operative Ergebnismarge im zweiten Halbjahr deuteten darauf hin, dass die Marge unter der des ersten Halbjahres liege. Dies stütze die These eines Höhepunkts bei Preisen und Profitabilität. Anders als der Marktkonsens rechnet Cosman auch für 2024 und 2025 nicht mit einem Anstieg der Margen.