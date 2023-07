Viking Global Investors hat bei BMW eine Position aufgebaut, die bei fallenden Kursen im Wert steigt – und das in einem Umfang, der ungewöhnlich ist.

Der Autobauer blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. (Foto: Reuters) BMW-Chef Oliver Zipse

Düsseldorf Unter den deutschen Autobauern schlägt sich BMW an der Börse aktuell am besten. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn fast 30 Prozent im Plus – die von Mercedes-Benz nur 15 Prozent, von VW sogar nur gut ein Prozent. Trotzdem wurde nun die erste Short-Position seit vier Jahren veröffentlicht.

Der Hedgefonds Viking Global Investors hat 0,5 Prozent der frei handelbaren BMW-Aktien „leerverkauft“. Das heißt, dass diese Position an Wert gewinnt, wenn der Aktienkurs fällt. Die Short-Position hat bereits in der vergangenen Woche die meldungspflichtige Schwelle von 0,5 Prozent erreicht, wurde aber erst jetzt im Bundesanzeiger veröffentlicht, wie das Datenanalyseunternehmen Breakout Point beobachtet hat.

