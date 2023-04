Bayer-Hauptversammlung 2023 Wie viel Dividende bringt die Bayer-Aktie?

Die Bayer AG hält ihre Hauptversammlung ab. Hier erfahren Sie alle Eckdaten zur Bayer-HV und der Dividende 2023.

Wann ist die Bayer-Hauptversammlung 2023?

Die Hauptversammlung wird am 28. April 2023 abgehalten.

Wie hoch ist die Bayer-Dividende 2023?

Für das Geschäftsjahr 2021/2022 (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022) schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Bayer AG den Aktionären eine Dividende in Höhe von 2,40 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie vor.

Wie hoch war die Bayer-Dividende 2022?

Die Dividende 2022 für das Geschäftsjahr 2020/2021 lag bei 2,00 Euro pro Aktie.

Wann zahlt Bayer die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende am Mittwoch, den 4. Mai 2023, an die Depotbanken ausgezahlt werden.

Wann notiert die Bayer-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Wann muss ich 2023 Bayer-Aktien gekauft haben, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Bayer-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung, am 28. April 2023, im Depot liegen.

Aktuelles zu Bayer

Seit dem ersten April gehört Bill Anderson dem Vorstand von Bayer an. Er ist vom Aufsichtsrat der Bayer AG mit Wirkung zum 1. Juni 2023 zum Vorstandsvorsitzenden von Bayer bestellt worden. Der 56-Jährige US-Amerikaner steht für einen Kulturwechsel im Konzern – in Zeiten dringender Entscheidungen. So trägt der Konzern nach wie vor die Last der Glyphosat-Klagen in den USA mit sich. Zudem fordern Investoren und Aktionäre mitunter eine Abspaltung des Pharma- und Agrargeschäfts, was Anderson nach eigenen Angaben zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht priorisiert. Denn Tatsache ist: Weder Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann noch die Arbeitnehmer wollen die Zerschlagung von Bayer.

