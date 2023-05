Bayer Quartalszahlen So hoch sind Umsatz und Gewinn von Bayer im ersten Quartal ausgefallen

Bayer präsentierte die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023. Hier finden Sie die aktuellen Quartalszahlen, Vorjahresvergleiche und Umsatzprognosen.

Das Wichtigste zu den aktuellen Quartalszahlen von Bayer

Der Umsatz des Agrarchemie- und Pharmakonzerns betrug in Q1 2023 14,4 Milliarden Euro .

. Der bereinigte Gewinn von Bayer sank im ersten Quartal 2023 um 15 Prozent auf 4,47 Milliarden Euro.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie liegt bei 2,95 Euro.

Wann veröffentlichte Bayer die Quartalszahlen zu Q1 2023?

Am Donnerstag, den 11. Mai 2023, veröffentlichte Bayer seine Quartalsmitteilung zu Q1 2023. Die Publikation bleibt nun für mehrere Monate auf der Website des Unternehmens online.

Wie hoch war der Umsatz von Bayer im ersten Quartal 2023?

Bayer erzielte in Q1 2023 einen Konzernumsatz in Höhe von 14,4 Milliarden Euro. Das entspricht einem Rückgang von mehr als einem Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert. Vor allem das Pharmageschäft schwächelte im ersten Quartal und ging um drei Prozent auf 4,4 Milliarden Euro zurück. Dem Konzern zufolge sei die Lage in China Hauptgrund für den Umsatzrückgang der Pharmadivision. Dort seien auch noch negative Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren gewesen, erklärte das Unternehmen.

Wie hoch war der Gewinn von Bayer im ersten Quartal 2023?

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) von Bayer verschlechterte sich im Vorjahresvergleich um 14,9 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Damit lag der bereinigte Gewinn leicht unter dem Durchschnitt der Analystenerwartungen. Und: Der Vorstand warnt darüber hinaus vor weiteren Risiken für die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr, da die Glyphosatpreise offenbar schneller sinken als angenommen. Bayer hat für 2023 einen bereinigten Gewinn (Ebitda vor Sonderposten) zwischen 12,5 und 13 Milliarden Euro in Aussicht gestellt – die Prognose wurde am Donnerstag von Konzernchef Werner Baumann bestätigt.

