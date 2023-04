Beiersdorf-Hauptversammlung 2023 Wie viel Dividende bringt die Beiersdorf-Aktie?

Am Donnerstag hält Beiersdorf seine Hauptversammlung ab. Wir beantworten Ihnen alle wichtigen Fragen zur Beiersdorf-Hauptversammlung 2023.

Wann findet die Beiersdorf-Hauptversammlung 2023 statt?

Die Beiersdorf-Hauptversammlung wird am 13. April 2023 abgehalten. Sie findet als virtuelle Hauptversammlung statt und startet um 10:30 Uhr (MESZ).

Wie hoch ist die Beiersdorf-Dividende 2023?

Für das Geschäftsjahr 2022 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Beiersdorf AG eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro je Aktie vor. Dabei sorgte der Dividendenvorschlag aufseiten der Aktionäre für Unmut, da der Konzern im vergangenen Jahr sowohl seinen Umsatz (ein Plus von 10,2 Prozent) als auch den Gewinn vor Zinsen und Steuern (ein Plus von 17 Prozent) im Vorjahresvergleich steigern konnte. Steffen Kraus von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) bezeichnete die Dividende als „eine herbe Enttäuschung“.

Wie hoch war die Beiersdorf-Dividende 2022?

Die Dividende 2022 für das Geschäftsjahr 2021 betrug ebenfalls 0,70 Euro.

Wann zahlt Beiersdorf die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende am Dienstag, den 18. April 2023, an die Depotbanken ausgezahlt werden.

Wann notiert die Beiersdorf-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende.

Bis wann muss ich Beiersdorf-Aktien gekauft haben, damit ich eine Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Beiersdorf-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung gekauft worden sein.

Aktuelles zur Beiersdorf AG

Eigentlich kämpfen Konsumgüterhersteller wie Beiersdorf gegenwärtig mit ungünstigen Entwicklungen. Die hohe Inflation dämpft das Kaufverhalten in der breiten Bevölkerung, zugleich stehen die Firmen vor hohen Ausgaben für Energie und Rohstoffe. Nichtsdestotrotz konnte der Konzern um CEO Vincent Warnery den Umsatz erneut kräftig steigern.

Denn dem Nivea-Hersteller ist es gelungen, im Handel höhere Preise durchzusetzen. Zudem fokussiert die Unternehmensstrategie margenstärkere Produkte. So stand am Ende des abgelaufenen Quartals mit 2,48 Milliarden Euro ein Umsatzplus von 12,2 Prozent. Zugleich hob das Unternehmen seine Prognose an und rechnet im weiteren Jahresverlauf mit einem Wachstum „im mittleren bis höheren einstelligen Bereich“.

Dieser Artikel erschien bereits am 09.04.2018. Der Artikel wurde erneut geprüft und mit leichten Anpassungen aktualisiert.