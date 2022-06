Betrugsversuch BaFin warnt vor dubiosen Angeboten von Porsche-Aktien

Ein Anbieter hat telefonisch den Kauf von vorbörslichen Aktien der Porsche AG offeriert. Die Aktie stammt jedoch weder von VW noch von Tochtergesellschaften.

Volkswagen hat bis jetzt nur mehrfach bekräftigt, einen möglichen Börsengang der Tochter Porsche AG zu prüfen. (Foto: Reuters) Porsche-Logo in Stuttgart Zuffenhausen

Berlin Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor dubiosen vorbörslichen Kaufangeboten von Porsche-AG-Aktien. C & C Finanz mit angeblichem Sitz in Hamburg habe unaufgefordert telefonischen Kontakt zu Verbrauchern aufgenommen, um ihnen angebliche vorbörsliche Aktien der Porsche AG zu offerieren, meldete die BaFin am Freitag. Das sei unrechtmäßig. Die Aktien stammten weder von Volkswagen noch von Tochtergesellschaften. Die BaFin erklärte, diese Aktien würden nach Zahlung durch die Käufer nicht geliefert und die Anbieter seien nicht mehr erreichbar.

Volkswagen hatte mehrfach bekräftigt, einen möglichen Börsengang der Tochter Porsche AG im vierten Quartal 2022 zu prüfen. Mehr ist allerdings noch nicht passiert. Die Bonner Behörde wies darauf hin, ein erforderliches Wertpapierprospekt für die genannte Aktie liege nicht vor. In jüngster Zeit hätten sich die Meldungen von Betrugsversuchen, bei denen Aktien bekannter Gesellschaften zur Zeichnung angeboten werden, gehäuft.

Mehr: Dax schließt knapp unter 14.500 Punkten – Profi-Anleger haben Gewinne bereits realisiert

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen