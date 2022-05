Biontech-Quartalszahlen Biontech steigert Umsatz und Gewinn in Q1

Am 9. Mai stellte Biontech seine Bilanz für das erste Quartal 2022 vor. Wir zeigen den akutellen Umsatz und ziehen Vergleiche zu Vorjahren.

Das Wichtigste zu den Quartalszahlen von Biontech

Biontech erzielte im ersten Quartal 2022 einen Umsatz von rund 6,37 Milliarden Euro .

. Den Betriebsgewinn steigerte das Unternehmen auf 4,75 Milliarden Euro.

Der Nettogewinn betrug in Q1 2022 3,7 Milliarden Euro.

Wann veröffentlichte Biontech die Quartalszahlen zu Q1 2022?

Biontech meldete am 9. Mai 2022 die Zahlen für das erste Quartal 2022.

Wie hoch war der Umsatz von Biontech im ersten Quartal 2022?

Der Umsatz von Biontech belief sich im ersten Quartal 2022 auf rund 6,37 Milliarden Euro. In Q1 2021 hatte das Unternehmen noch einen Umsatz von 2,05 Milliarden Euro gemacht. Das hohe Umsatzplus ist vor allem auf die Produktion und weltweite Lieferung des Impfstoffes gegen Covid-19 zurückzuführen.

In der Folge hat das Unternehmen die Jahresprognose bekräftigt: Biontech erwartet Erlöse mit seinem Covid-Impfstoff Comirnaty im Jahr 2022 in Höhe von 13 bis 17 Milliarden Euro.

Wie hoch war der Gewinn von Biontech in Q1 2022?

Der Betriebsgewinn für die drei Monate bis zum 31. März belief sich auf 4,75 Milliarden Euro – daraus resultiert eine Umsatzrendite in Höhe von knapp 75 Prozent.

Das Nettoergebnis betrug dabei 3,7 Milliarden Euro gegenüber einem Gewinn von 1,1 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Der unverwässerte Gewinn pro Aktie schoss in Q1 2022 auf einen Rekordwert von 15,31 Euro.

Vergangene Quartalszahlen von Biontech im Überblick

Quartal Gesamtumsatz (Mio. EUR) Nettogewinn (Mio. EUR) Gewinn je Aktie (EUR) Q4 2021 5532,5 3166,2 12,96 Q3 2021 6087,3 3211 13,14 Q2 2021 5308,5 2787,2 10,77 Q1 2021 2048,4 1128,1 4,39 Q4 2020 345,4 366,6 0,06 Q3 2020 67,5 -210 -0,88 Q2 2020 41,8 -88,3 -0,38 Q1 2020 27,7 -53,4 -0,24 Q4 2019 28,0 -58,2 -0,85 Q3 2019 28,7 -30,1 -0,14 Q2 2019 25,8 -50,1 -0,24 Q1 2019 26,2 -40,8 -0,20

Quelle: Unternehmen

Der Gesamtumsatz von Biontech stieg in Q4 2020 merklich an. Das lag vor allem daran, dass erstmals Erlöse aus der Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Pfizer und Fosun Pharma zum Tragen kamen, die Biontech für die Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs eingegangen war. Nach der Phase-Drei-Studie erhielt der Impfstoff in über 65 Ländern Notfallzulassungen oder bedingte Zulassungen. Zudem verzeichnete Biontech im letzten Quartal 2020 erstmals einen Nettogewinn. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Biontech-Aktie.

