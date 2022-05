Block-Quartalszahlen So hoch sind Umsatz und Gewinn von Block in Q1 ausgefallen

Anfang Mai stellte das Unternehmen Block seine Quartalsbilanz vor. Lesen Sie hier, wie hoch unter anderem Umsatz und Gewinn ausgefallen sind.

Das Wichtigste zu den Quartalszahlen von Block

Der Umsatz von Block, ehemals Square, belief sich in Q1 auf 3,96 Milliarden US-Dollar.

Der Nettoverlust betrug 204,2 Millionen US-Dollar.

Je Aktie verzeichnete Block einen Verlust von 0,38 US-Dollar.

Wann veröffentlichte Square die Quartalszahlen zu Q1 2022?

Am 5. Mai 2022 öffnete Square seine Bücher und gab Einblick in seine Quartalsbilanz. Die Konferenz erfolgte ab 14.00 Uhr (Pacific Time) per Telefon – eine Aufzeichnung hat das Unternehmen im Anschluss auf seiner Website veröffentlicht.

Wie hoch war der Umsatz von Square im ersten Quartal 2022?

Der Umsatz des Unternehmens aus San Francisco betrug im ersten Quartal 2022 3,96 Milliarden US-Dollar – ein Rückgang von knapp 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresniveau.

Das von Twitter-Chef Jack Dorsey gegründete Unternehmen bietet mit seiner Cash-App einen mobilen Bezahldienst an und ist damit ein direkter Konkurrent von Paypal. 2015 vollzog die Firma den Börsengang – hier geht es zum aktuellen Kurs der Square-Aktie.

Wie hoch war der Gewinn von Block in Q1 2022?

Im ersten Quartal 2022 erzielte Block einen

Bruttogewinn von 1,29 Milliarden US-Dollar, 34 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Netto verzeichnete das Unternehmen in Q1 jedoch einen Verlust von 204,2 Millionen US-Dollar.

Der verwässerte Verlust je Aktie betrug 0,38 US-Dollar.

Quartal Nettoumsatz (Mrd. USD) Nettogewinn (Mio. USD) Gewinn je Aktie (USD) Q4 2021 4,08 -76,83 -0,17 Q3 2021 3,84 0,08 0,00 Q2 2021 4,68 203,0 0,40 Q1 2021 5,06 39,01 0,08 Q4 2020 3,16 293,96 0,59 Q3 2020 3,03 36,52 0,07 Q2 2020 1,92 -11,48 -0,03 Q1 2020 1,38 -105,89 -0,24 Q4 2019 1,31 390,94 0,83 Q3 2019 1,27 29,40 0,06 Q2 2019 1,17 -6,74 -0,02 Q1 2019 0,96 -38,15 -0,09

Quelle: Unternehmen

