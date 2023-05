BMW-Hauptversammlung 2023 Wie viel Dividende zahlt BMW?

BMW hält im Mai die Hauptversammlung 2023 ab. Die Dividende soll im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigen. Hier erfahren Sie alles zur BMW-HV.

Wann ist die BMW-Hauptversammlung 2023?

Die Hauptversammlung von BMW findet am 11. Mai 2023 statt.

Wie hoch ist die BMW-Dividende 2023?

Für das Geschäftsjahr 2022 wird eine Dividende in Höhe von 8,50 Euro je Aktie vorgeschlagen. In Summe schüttet das Unternehmen knapp 5,5 Milliarden Euro an seine Anteilseigner aus. Das entspricht einem Plus von gut 43 Prozent.

Wie hoch war die BMW-Dividende 2022?

Die Dividende 2022 für das Geschäftsjahr 2021 hat 5,80 Euro je Aktie betragen.

Wann zahlt BMW die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende am 16. Mai 2023 an die Depotbanken ausgezahlt werden. Im Dividendenkalender finden Sie alle entsprechenden Termine von Unternehmen im Dax, MDax und SDax.

Wann notiert die BMW-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Bis wann muss ich 2023 BMW-Aktien kaufen, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 BMW-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung, am 11. Mai 2023, im Depot liegen.

Aktuelles zu BMW

Im vergangenen Jahr schrieb BMW das beste Ergebnis in seiner Firmengeschichte. Sowohl Umsatz als auch Nettogewinn legten kräftig zu. Während die Erlöse von 111 auf 143 Milliarden Euro stiegen, verzeichnete der Konzern ein Nettoergebnis von 18,6 Milliarden Euro – 49 Prozent mehr als im Vorjahr. Entsprechend großzügig zeigen sich in diesem Jahr Vorstand und Aufsichtsrat gegenüber den Aktionären.

Letzteren soll am Tag der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 8,50 Euro vorgeschlagen werden. Ursächlich für die guten Geschäftszahlen ist allen voran die Vollkonsolidierung des Chinageschäfts bei BMW. Der Konzern konnte am 11. Februar 2022 als erster ausländischer Autohersteller überhaupt die Mehrheit an seinem Produktions-Joint-Venture in Fernost übernehmen.

