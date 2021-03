Börsengang Fahrerproteste schaden dem Deliveroo-IPO

Zwei Tage vor dem Börsengang dämpft der britische Lieferdienst wegen einer Protestaktionen der Fahrer die Erwartungen. Das kostet ihn bis zu 1,1 Milliarden Euro Bewertung.

Hamburg Erstmals führen Proteste von Fahrern offenbar dazu, dass ein Lieferkonzern echte finanzielle Nachteile erleidet. Wenige Tage vor dem geplanten Börsengang von Deliveroo in London senkt das Unternehmen die Preisspanne für seine Aktien. Die Bewertung sinkt damit um bis zu 950 Millionen Pfund (1,1 Milliarden Euro). Beim Börsengang wird Deliveroo damit nur noch bis zu 7,85 Milliarden Pfund wert sein.

Laut Bloomberg sind Protestaktionen der Fahrer ein Hintergrund der gesenkten Erwartungen. Einige der wichtigsten Londoner Asset-Manager haben demnach ihre Besorgnis geäußert, dass Deliveroo nicht ins Schema von sozial verantwortlichen Investments passt. Das würde bedeuten, dass etwa einige Fonds laut ihren Richtlinien nicht in die neue Aktie investieren dürfen.

Für Deliveroo sind die eigenen Fahrer besonders wichtig: Anders als der Konkurrent Just Eat Takeaway ist das Kerngeschäft nicht, bestehende Pizzataxis auf seine Plattform zu bringen, sondern mit eigenen Fahrern Essen von Restaurants auszuliefern, die zuvor keine Auslieferung angeboten haben.

Aktivisten haben für den Tag des Börsengangs am Mittwoch Streiks Hunderter Fahrer angekündigt. Deliveroo warnte bereits im Börsenprospekt, es gebe Risiken, falls die Fahrer rechtlich als Angestellte eingestuft werden müssten. Zuletzt musste der Taxi-Konkurrent Uber nach einem Urteil seinen Fahrern arbeitnehmerähnliche Rechte einräumen. Das stärkt die Bedenken von potenziellen Investoren, dass auch Deliveroo gezwungen werden könnte, seinen Fahrern beispielsweise Urlaubsgeld zu zahlen.

Einige Investoren stören sich an der geplanten Aktienstruktur, die auch stimmrechtslose Anteilsscheine vorsieht. Das stehe einer guten Unternehmensverfassung entgegen. Gründer und Firmenchef Will Shu sichert sich für drei Jahre die Stimmrechtsmehrheit. Solch eine Konstruktion verhindert an der Londoner Börse bislang die Listung im Premium-Segment. Allerdings gibt es eine Debatte, das zu ändern.

Deliveroo reagiert auf die Beschwerden, indem es die Spanne für den Börsengang von 3,90 Pfund bis 4,10 Pfund je Aktie konkretisiert hat. Zuvor lag sie bei 3,90 Pfund bis 4,60 Pfund. Mit knapp acht Milliarden Pfund wäre der Deliveroo-IPO in London dennoch der größte Börsengang seit dem Debüt des Bergbaukonzerns Glencore im Mai 2011.

Unter anderem will der Investor Amazon seine Anteile reduzieren. Der US-Konzern war erst 2019 bei einer Finanzierungsrunde dazugekommen. Laut der Datenbank „Crunchbase“ hat Deliveroo seit 2012 insgesamt 1,7 Milliarden Dollar Risikokapital erhalten.

Auch angesichts eher schwacher Börsendebüts des Cloud-Anbieters Digital Ocean und der dänischen Bewertungsplattform Trustpilot begrüßten Analysten die gedämpften Erwartungen. „Am unteren Ende der Preisspanne scheint Deliveroo eine Balance zu finden zwischen den Risiken und den Chancen aus der harten Arbeit, die kurzfristig vor dem Unternehmen liegt“, sagte Patrick Basiewicz, Analyst beim Broker Finncap, der Agentur Bloomberg.

Am Dienstag werden die Banken die Orders der Investoren einsammeln. Beim Börsendebüt am Mittwoch soll Deliveroo bis zu 1,77 Milliarden Pfund an der Börse einsammeln. Eine Milliarde davon soll in die Weiterentwicklung des Geschäfts fließen, der Rest an Bestandsinvestoren wie Amazon gehen.

„Angesichts der volatilen Marktbedingungen für Börsengänge wählt Deliveroo seinen Preis verantwortungsbewusst innerhalb der ursprünglichen Spanne bei einem Einstiegspunkt, der den langfristigen Wert für unsere neuen Investoren maximiert“, erklärte das Unternehmen. Die Nachfrage nach den Aktien sei riesig, die Orderbücher gut gefüllt.

Zu Beginn der Corona-Pandemie profitierten die Aktien der Lieferdienste wegen der geschlossenen Restaurants und des Trends zum Homeoffice: Derzeit schichten Investoren ihre Aktien jedoch um, weg von den Corona-Gewinnern, weshalb diese zeitweise unter Druck geraten.

