Börsengang Ionos-Aktien fallen bei Börsendebüt zurück

Die Papiere des Internetdienstleisters verlieren zwischenzeitlich mehr als drei Prozent. Bereits der erste Kurs lag unter dem Ausgabepreis. Ionos notiert damit gegen den allgemeinen Markttrend.

Auf einem Großbildschirm im Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt erscheint der erste Ionos-Kurs. (Foto: Reuters) Ionos’ Erstnotiz an der Frankfurter Börse

Frankfurt Die Aktien des Internetdienstleisters Ionos sind zum Börsendebüt in Frankfurt gefallen. In einem freundlichen Marktumfeld notieren die Anteilsscheine am Mittag bei 18,10 Euro. Schon der erste Kurs lag mit 18,40 Euro knapp unter dem Ausgabepreis von 18,50 Euro. Der tiefste Stand des Tages beträgt 17,85 Euro.

Ionos ist der erste Börsengang in Deutschland seit Langem. 2022 gab es keine nennenswerten Neuemissionen – mit Ausnahme von Porsche. Allerdings gilt der IPO des Sportwagenbauers als Sonderfall, da für dessen Eigentümer der Emissionspreis kaum eine Rolle spielte.

Der Mehrheitseigner des Ionos-Mutterkonzerns United Internet, Ralph Dommermuth, benötigt Geld, weil der Mobilfunknetzaufbau seines Telekomunternehmens 1&1 teurer wird als geplant. Perspektivisch könnte United Internet weitere Anteile platzieren, der Konzern will die Mehrheit an Ionos aber auf jeden Fall behalten. Dommermuth hält das Geschäft für besonders aussichtsreich.

