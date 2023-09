 Börsengang: Kursplus von 17 Prozent: Arm-Aktie startet erfolgreich an der Nasdaq

Der Börsengang des Chipdesigners in den USA ist geglückt. Es ist das weltweit größte IPO in diesem Jahr und könnte weitere Unternehmen aufs Parkett locken.

Arm mit Sitz im britischen Cambridge war bereits von 1998 bis 2016 an der Börse notiert. (Foto: Reuters) Börsengang von Arm

New York Es war ein Börsengang, wie er im Lehrbuch steht. Die Aktie des britischen Chipdesigners Arm startet am Donnerstag zu einem Preis von 56,10 Dollar in den Handel. Das ist ein Plus von zehn Prozent vom Ausgabepreis.

Damit ist der viel beachtete Kurssprung des Papiers nicht zu hoch und nicht zu niedrig, wie es bei Investoren heißt: Steigt die Aktie nur sehr leicht, wird das an der Wall Street oft als Zeichen der Schwäche gewertet. Ist der Kurssprung dagegen zu groß, ist es ein Zeichen dafür, dass der Ausgabepreis zu niedrig war und das Unternehmen mit dem Börsengang mehr Geld hätte einnehmen können. Im weiteren Handelsverlauf konnte die Aktie weiter zulegen und notierte am Mittag 17 Prozent höher.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen