Börsengang Porsche-Aktien über gesamte Preisspanne überzeichnet – doch ein Faktor bremst die Euphorie

Deutschlands zweitgrößter Börsengang nach der Telekom dürfte ein Erfolg werden. Die Nachfrage übersteigt schon am ersten Tag der Zeichnungsfrist das Angebot.

Porsche gilt unter Investmentbankern – allein schon wegen der Marke – als Selbstläufer. (Foto: AP) Porsche

Frankfurt Die Nachfrage nach den Aktien der Porsche AG ist am ersten Tag der Zeichnungsfrist schon sehr hoch. „Es gibt viel Interesse, alle wollen den Zug nicht verpassen“, sagte ein Investmentbanker am Dienstag. Die Emission sei voraussichtlich über die ganze Preisspanne überzeichnet, auch am oberen Ende.

Die sogenannte „covered message“ – dass Orders für alle zum Verkauf stehenden Aktien eingegangen sind – sei schon am Dienstag gegen Mittag europäischer Zeit rausgegangen, hieß es weiter. Allerdings gilt bei den Banken die Faustregel, dass mindestens doppelt so viele Orders eingegangen sein müssen wie Aktien im Angebot sind, damit der IPO ein Erfolg wird.

