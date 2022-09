Nach einem erfolgreichen Start mit einem ersten Kurs bei 84 Euro wird das schwache Börsenumfeld zur Belastung. Dennoch ist der Newcomer auf dem Parkett ein Kandidat für den Dax.

Größte Neuemission in Deutschland seit 25 Jahren. (Foto: Reuters) Porsche IPO in Frankfurt

Frankfurt Der Börsengang der Porsche AG beginnt an diesem Donnerstag erfolgsversprechend. Der erste Kurs des Sportwagenbauers lag bei 84,00 Euro, nach einem Ausgabepreis von 82,50 Euro. Der Stuttgarter Luxusautohersteller wurde dadurch mit 75 Milliarden Euro bewertet. In einem schwachen Börsenumfeld gab die Aktie dann aber in Richtung des Ausgabepreises nach.

Mit einem Emissionsvolumen von 9,4 Milliarden Euro ist der Porsche-Börsengang der weltweit größte Initial Public Offering (IPO) des dritten Quartals und der drittgrößte im bisherigen Jahresverlauf. In Europa ist das Porsche-Börsendebüt demnach sogar die größte derartige Transaktion seit elf Jahren: Ein höheres Emissionsvolumen hatte zuletzt der Glencore-Börsengang im Jahr 2011, zeigen Berechnungen der Wirtschaftsberatung EY (Ernst & Young).

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen