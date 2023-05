 Borussia Dortmund: Vor möglicher Meisterschaft – Steigt die BVB-Aktie weiter?

Die positive sportliche Entwicklung treibt die Aktie des Fußball-Bundesligisten an. Aus der Chartanalyse lässt sich noch weiteres Kurspotenzial ableiten.

Den bislang letzten nationalen Titel gewann Dortmund 2021 mit dem DFB-Pokal. Die letzte Meisterschaft liegt schon elf Jahre zurück. (Foto: Groothuis/Witters/Pool/Witters) BVB-Kapitän Marco Reus (links) und Trainer Edin Terzic

Düsseldorf Der Fußballverein Borussia Dortmund (BVB) steht kurz vor der ersten Meisterschaft seit elf Jahren. Davon profitiert auch die Aktie des einzigen börsennotierten Bundesligisten: Der Kurs ist auf den höchsten Stand seit rund zwei Jahren gestiegen.

Allein am Montag ging es für die Titel des BVB um 16 Prozent aufwärts, nachdem der Verein am Sonntag den bisherigen Tabellenführer Bayern München von Platz 1 verdrängt hatte. Am Dienstag stieg der Kurs um weitere knapp zehn Prozent auf in der Spitze 5,80 Euro.

Das Handelsvolumen war dabei deutlich erhöht – die Nachfrage ist also groß. Auf dem Handelsplatz Xetra wurden mehr als sieben Mal so viele BVB-Aktien gehandelt wie im bisherigen Jahresverlauf.

Der steile Kursanstieg muss damit aber noch nicht zu Ende sein. Ein technischer Analyst, der aus der Kurshistorie Rückschlüsse auf die Zukunft schließt, sieht noch Luft für die BVB-Aktie.

