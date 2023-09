 Canopy Growth: Wie viel Potential steckt in der Cannabis-Aktie?

Die Aktie der kanadischen Cannabisfirma Canopy Growth hat ihren Wert im Vormonatsvergleich fast verdoppelt. Hat der Kurs noch Luft nach oben?

Risikohinweis

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Er soll zur Diskussion anregen und kann Ausgangspunkt für weitere Recherchen sein.

Aktueller Kurs der Canopy Growth-Aktie

Die Canopy Growth-Aktie konnte in der laufenden Woche einen merklichen Gewinn verzeichnen. So hat die Aktie des kanadischen Unternehmens im Tradegate-Handel zuletzt 16,6 Prozent zugelegt und notiert nun bei rund 0,69 Euro.

Die jüngsten Kursgewinne kommen nach einen länger andauerndem Tief, wie eine Jahres-Betrachtung zeigt. Am 5. Dezember 2022 stieg der Kurs der Canopy Growth-Aktie auf 4,50 Euro – und markiert den höchsten Stand der vergangenen zwölf Monate. Seither befindet sich der Aktienkurs – nach kurzem Aufwind zum Jahresbeginn – im Tiefflug.

Finanzergebnisse von Canopy Growth

Am 9. August 2023 stellte Canopy Growth die Zahlen für das am 30. Juni 2023 abgelaufene Quartal vor. In diesem Zeitraum hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von Minus 0,07 kanadische Dollar (CAD) erwirtschaftet (0,048 Euro zum 6.9.2023). Im selben Quartal des Vorjahres waren es noch Minus 5,23 CAD je Aktie (3,57 Euro). Doch obwohl der Verlust verringert werden konnte, hat das Unternehmen nicht mehr Umsatz machen können – dieser schrumpfte um 1,26 Prozent.

Cannabis-Aktien: Positive Nachrichten aus den USA

Die Canopy-Growth-Aktie profitiert derzeit von positiven Nachrichten aus den USA. Das amerikanische Gesundheits- und Sozialministerium hatte nach einer elfmonatigen Überprüfung die Neueinstufung von Cannabis empfohlen. Eine entsprechende Empfehlung wurde nun der Drogenbehörde DEA vorgelegt, die über die Einstufung letztendlich entscheidet.

Cannabis ist aktuell auf Bundesebene in den USA weiterhin illegal, obwohl 40 US-Bundesstaaten die Verwendung in verschiedenen Formen legalisiert haben.

Zum Ende der vergangenen Handelswoche konnten nahezu alle Cannabis-Aktien deutliche Gewinne verzeichnen.

Kursziel und Prognose der Analysten

Ob die Neueinstufung letztendlich mehr Finanzinvestoren auf die Canopy Growth-Aktie lenkt, bleibt abzuwarten.

Aktuell wird die Canopy Growth-Aktie von 18 Analysten beobachtet. Dabei ist lediglich eine „Buy“-Empfehlung am Markt platziert. Dazu finden sich zehn „Hold“- und sieben „Sell“-Einschätzungen wieder.

Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich dabei auf 0,9 CAD (0,61 Euro) pro Anteilsschein. In Verrechnung mit dem gestrigen Schlusskurs wird ein Abwärtspotenzial von rund 7,4 Prozent in Aussicht gestellt.

Mehr: Warum die Cannabis-Legalisierung selbst Befürworter ärgert