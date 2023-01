Chart des Tages About-You-Aktie bricht ein – Unternehmen verzeichnet operativen Verlust von 43,1 Millionen Euro

Schlechte Quartalszahlen sorgen für den größten Kursverlust seit dem Börsengang des Modehändlers. Der Kurssturz macht einen Erholungsversuch der Aktie zunichte.

Im Jahr 2022 hat die Aktie des Online-Modehändlers etwa 71 Prozent an Wert verloren. (Foto: AboutYou) Börsengang von About You in 2021

Düsseldorf Die Aktie des Onlinemodehändlers About You ist am Dienstag um bis zu 18 Prozent auf sechs Euro eingebrochen. Einen so großen Tagesverlust gab es noch nie bei der Aktie, die Mitte Juni 2021 an die Börse gekommen war. 2022 verlor sie gut 71 Prozent und stieg im Dezember aus dem Kleinwerteindex SDax ab.

Den Erholungsversuch von bis zu 30 Prozent im neuen Jahr machten am Dienstag die enttäuschenden Quartalszahlen zum großen Teil zunichte. Im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2022/2023 stieg der Umsatz von About you weniger als im Vorjahreszeitraum, gleichzeitig machte das Hamburger Unternehmen operativ mit 43,1 Millionen Euro einen deutlich größeren Verlust.

Vorstandschef Tarek Müller erklärte dies mit größeren Preisnachlässen auf die Waren. Außerdem dämpfte er die Erwartungen an die im September gesenkten Gesamtjahresziele. Die operative Gewinnschwelle will Müller mit About you aber unverändert im Geschäftsjahr 2023/2024 erreichen.

