 Chart des Tages: Adobe-Aktie im Aufwärtstrend

Der Photoshop-Hersteller profitiert schon länger vom KI-Boom. Das zeigen auch die aktuellen Geschäftszahlen. Die Aktie schnellte am Freitag nach oben.

Künstliche Intelligenz soll die Anwendung Photoshop von Adobe effektiver machen. (Foto: Reuters) Adobe-Logo

Düsseldorf Analysten zeigen sich begeistert von den Geschäftszahlen des „Photoshop“-Anbieters Adobe. Mehr als zehn Experten hoben am Freitag ihr Kursziel an, nachdem das Softwarehaus mit einem Umsatz im zweiten Quartal von 4,82 Milliarden US-Dollar die Analystenschätzungen von im Schnitt 4,77 Milliarden US-Dollar übertroffen hatten.

Für das dritte Quartal rechnet der Konzern mit einem Umsatz von 4,83 bis 4,87 Milliarden US-Dollar, was am oberen Ende der Spanne der Analystenschätzungen liegt. Die Adobe-Aktie stieg daraufhin an der US-Börse in der Spitze um 5,7 Prozent auf bis zu 518,74 Dollar.

Adobe profitiert von der Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz. Die Bildbearbeitungssoftware Photoshop dürfte mit ihrer Hilfe um ein Vielfaches effektiver werden. Die Aktie ist dadurch seit Jahresbeginn bereits um mehr als 50 Prozent gestiegen, Analysten sehen aber noch weiteres Potenzial: Im Schnitt liegen die am Freitag angepassten Kursziele bei 550 Dollar. Die Experten von Jefferies waren dabei mit 600 Dollar besonders optimistisch.

