Chart des Tages Advent kauft in Indien zu – Aktie von Suven Pharmaceuticals verliert deutlich

Frankfurt Advent, eine der führenden Private-Equity-Gesellschaften weltweit, übernimmt die Mehrheit am indischen Pharmakonzern Suven Pharmaceuticals. Das bestätigte Suven Pharmaceuticals am Montag. Demnach sichert sich Advent 50,1 Prozent der Anteile zu einem Preis von etwa 63 Milliarden indischen Rupien (762 Millionen US-Dollar).

Mit dem Kauf der Anteile hat Advent den Minderheitsaktionären auch ein Pflichtangebot unterbreitet, in dessen Rahmen es bis zu 66,19 Millionen Aktien – oder einen weiteren Anteil von 26 Prozent – für 495 Rupien pro Aktie kaufen kann. Das ist der gleiche Preis, den das Private-Equity-Haus den Gründern für die Mehrheitsbeteiligung zahlt.

Die mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26 gehandelte Suven-Aktie stieg am Montag an der Börse in Mumbai um bis zu fünf Prozent, gab diese Gewinne aber schnell wieder ab und lag später fünf Prozent tiefer bei unter 472 Rupien.

