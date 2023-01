Chart des Tages Aktie von Italiens Krisenbank legt zu

Hoffnungen auf eine Privatisierung der Bank lassen die Anteilsscheine von Monte dei Paschi steigen. Noch gehören dem Staat 64 Prozent der Anteile.

Die älteste Bank der Welt wurde 2017 vom Staat vor der Insolvenz gerettet. (Foto: Reuters) Monte dei Paschi in Siena

Frankfurt Die Aktie der italienischen Krisenbank Monte dei Paschi hat zum Jahresauftakt in der Spitze um fast zehn Prozent auf 2,12 Euro zugelegt. Die Bank selbst teilte am Montag in einer Presseerklärung mit, dass die Zweifel an der Überlebensfähigkeit des Instituts überwunden seien.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni betont, Italien arbeite weiter an einem Staatsausstieg. „Der Optimismus wächst mit dem Beginn des neuen Jahres“, sagte ein Händler.

Italien hatte die älteste Bank der Welt im Jahr 2017 übernommen und damit vor der Insolvenz gerettet. Noch gehören dem Staat 64 Prozent der Anteile. Ohne einen privaten Partner kann Italiens fünftgrößte Bank laut Analysten nicht überleben. Im November gelang immerhin eine nötige Kapitalerhöhung über 2,5 Milliarden Euro. Die Bank schreibt immer noch Verluste, allein im dritten Quartal des vergangenen Jahres waren es 388 Millionen Euro.

