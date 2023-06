Chart des Tages Aktie von SGL Carbon rutscht ab

Der Kohlefaserspezialist begibt eine fünfjährige Wandelanleihe. Diese Nachricht kam bei den Aktionären nicht gut an.

Düsseldorf Der Grafitspezialist SGL Carbon verschafft sich durch eine Wandelanleihe im Wert von etwa 120 Millionen Euro frische finanzielle Mittel. Unter anderem will das Unternehmen aus dem Erlös eine bestehende Anleihe refinanzieren, die im Jahr 2024 fällig wird.

Diese Nachricht kam an der Börse nicht gut an, weil eine in Aktien wandelbare Schuldverschreibung die Anzahl der ausgegebenen Dividendentitel erhöht, den Gewinn je Aktie also verwässert. Die Carbon-Aktie rutschte zwischenzeitlich um mehr als neun Prozent ab. Zum Handelsschluss notieren die Papiere 5,6 Prozent im Minus.

Die fünfjährige Anleihe ist in 12,2 Millionen SGL-Carbon-Aktien wandelbar, das sind zehn Prozent des Grundkapitals. Der Tausch lohnt sich, wenn die SGL-Aktie bis dahin um 20 bis 25 Prozent steigt. Verzinst wird die Wandelanleihe mit fünf bis sechs Prozent pro Jahr.

