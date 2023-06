Chart des Tages Aktie von Siemens Energy steigt, doch die UBS warnt

Nach dem Kursabsturz trauen sich die ersten Käufer in den Markt. Eine Analystin warnt aber vor einem hohen Maß an Unsicherheit.

Bei Siemens Energy bereitet die Windkrafttochter Gamesa Sorgen. (Foto: Siemens) Offshore-Plattform

Düsseldorf Die Aktie von Siemens Energie hat am Mittwoch ihre Talfahrt vorerst gestoppt. Sie stieg zeitweise um mehr als sieben Prozent auf in der Spitze 15,75 Euro und war damit größter Gewinner im Leitindex Dax.

Siemens Energy hatte am vergangenen Freitag wegen milliardenteurer Qualitätsprobleme bei der Windkrafttochter Gamesa seine Ertragsprognose kassiert. Die Aktie stürzte anschließend um insgesamt 40 Prozent ab. Nun trauen sich wieder Käufer in den Markt.

Allerdings hat die Gewinnwarnung vom Freitag Spuren hinterlassen, mindestens fünf Analysten senkten ihre Kursziele, zuletzt UBS-Expertin Supriya Subramanian von 25 auf 16 Euro. Zudem veränderte sie ihre Empfehlung von „Kaufen“ auf „Neutral“.

In ihrer Studie von Mittwoch schreibt Subramanian: „Wir sehen ein hohes Maß an Ungewissheit im Zusammenhang mit den anhaltenden Problemen mit potenziellen Belastungen in Höhe von einer bis vier Milliarden Euro sowie langfristigen Auswirkungen auf die Servicemargen von Siemens-Gamesa.“

