Chart des Tages Aktienkurs von LEG Immobilien legt zu

Ein Analyst sieht bei dem Düsseldorfer Immobilienkonzern die Chance auf eine Dividende. Das treibt den Aktienkurs an.

Am Dienstag war die Aktie des Konzerns an der Börse gefragt. (Foto: dpa) Zentrale von LEG Immobilien in Düsseldorf

Düsseldorf In einem ruhigen Marktumfeld haben Aktien aus der Immobilienbranche am Dienstag zu den wenigen Gewinnern gehört. Für den europäischen Branchenindex ging es um mehr als drei Prozent aufwärts. Mit am stärksten stieg der Kurs beim MDax-Konzern LEG Immobilien, hier ging es im späten Handelsverlauf um fast vier Prozent aufwärts.

Der Immobilienkonzern mit Sitz in Düsseldorf hatte in der vergangenen Woche seine Prognose angehoben. Das ist zwar im Wesentlichen auf zwei Einmaleffekte zurückzuführen, trotzdem ist die Aktie seitdem wieder gefragt.

Dazu trug am Dienstag auch eine Einschätzung des Berenberg-Analysten Kai Klose bei. Seiner Einschätzung nach besteht nach der überraschenden Aussetzung der Dividende im vergangenen Jahr nun wieder die Chancen auf eine Gewinnbeteiligung der Anlegerinnen und Anleger.

.

