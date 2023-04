Chart des Tages Angebot treibt Software AG

Investoren glauben daran, dass die Übernahme des SDax-Konzerns gelingt. Die Aktie legt den größten Kurssprung ihrer Geschichte hin.

Frankfurt Die Aktie der Software AG hat am Montag mit einem Plus von bis zu 50 Prozent auf in der Spitze 30,02 Euro den größten Kurssprung in ihrer Geschichte hingelegt. Überraschend kam der massive Kursanstieg indes nicht. Am Samstag hatte der Technologieinvestor Silver Lake für die Software AG ein Übernahmeangebot von 30 Euro je Aktie vorgelegt.

Investorinnen und Investoren gehen offensichtlich davon aus, dass die Übernahmen gelingt. Silver Lake unterstützt die Software AG seit 2022 als strategischer Investor, will das im Kleinwerteindex SDax notierte Softwarehaus komplett übernehmen und anschließend von der Börse nehmen.

Der Software-AG-Vorstand unterstützt den Plan, und die Stiftung von Firmengründer Peter Schnell, die 31,1 Prozent an dem Technologieunternehmen hält, hat bereits angekündigt 25,1 Prozent ihrer Anteile an Silver Lake zu verkaufen

