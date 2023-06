Chart des Tages Anleiherenditen senden starkes Rezessionssignal

Die Renditen deutscher Staatsanleihen geben derzeit ein so extremes Bild ab wie zuletzt 1992. Das verheißt nichts Gutes.

Investoren werfen vor allem kürzer laufende Bonds aus ihren Depots. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Bundesadler

Frankfurt Immer mehr Bond-Anleger wetten auf eine tiefgreifende Rezession in Deutschland. Zwar deuten die Anleiherenditen seit etwa einem Jahr darauf hin, am Freitag allerdings so deutlich wie zuletzt 1992.

„Die Signale sind nicht zu übersehen, dass die Zentralbanken bereit sind, die Zinsen auf ein Niveau anzuheben, bei dem etwas kaputtgehen könnte oder zumindest ein stärkerer Konjunktureinbruch folgt“, sagte Commerzbank-Anlagestratege Christoph Rieger.

Daher werfen Investoren vor allem kürzer laufende Bonds aus ihren Depots. Dies treibt deren Renditen in die Höhe. So rentieren zweijährige Bundesanleihen bei etwa 3,3 Prozent und damit nur knapp unter dem Niveau vom Herbst 2008. Die zehnjährigen Anleihen werfen dagegen rund 2,4 Prozent ab.

