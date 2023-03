 Chart des Tages: Aroundtown auf Rekordtief

Die steigenden Zinsen erschweren die Refinanzierung von Immobilien. Der gesamte Sektor steht unter Druck.

Die Branche leidet darunter, dass die hohe Inflation und der damit einhergehende Anstieg der Leitzinsen dem langen Boom in Deutschland ein jähes Ende gesetzt hatten. (Foto: dpa) Immobiliengewerbe

Düsseldorf Die Talfahrt der Immobilienaktien hat sich am Dienstag fortgesetzt. Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Real Estate weitete seine Verlustserie seit Anfang Februar aus und fiel um bis zu 3,7 Prozent.

Die Immobilienbranche leidet darunter, dass die hohe Inflation und der damit einhergehende Anstieg der Leitzinsen dem langen Boom in Deutschland ein jähes Ende gesetzt hatten. Denn höhere Zinsen erschweren die Refinanzierung von Immobilien und schmälern deren zukünftigen Wert aus heutiger Sicht – weitere Abschreibungen drohen.

Besonders hart trifft dies aktuell die Aktien von Aroundtown, die am Dienstag ein Rekordtief erreichten und am MDax-Ende um bis zu 13,9 Prozent absackten. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist gehörte bereits in der vergangenen Woche zu den größten Verlierern am deutschen Markt. Am Mittwoch legt Aroundtown seine Quartalszahlen vor.

