 Chart des Tages: Aston-Martin-Aktie steigt um mehr als 20 Prozent

Der chinesische Autohersteller Geely investiert Millionen in die Kultmarke. Zweifel an der Rentabilität des britischen Sportwagenbauers scheinen damit ausgeräumt.

Die Ergebnisse des britischen Sportwagenherstellers waren zuletzt schlecht. (Foto: IMAGO/HochZwei) Formel-Eins-Team von Aston Martin

Frankfurt Es ist ein Motiv aus zahlreichen James-Bond-Filmen: Der Geheimagent steigt aufs Gaspedal seines Aston Martin und jagt seinen Verfolgern davon. So ähnlich hat sich der Kurs der Aktie des britischen Sportwagenherstellers in den vergangenen Tagen verhalten.

Nachdem der chinesische Autokonzern Geely eine Geldspritze in Aussicht gestellt hatte, stiegen die Aston-Martin-Papiere in der Spitze um mehr als 21 Prozent. Geely hat angekündigt, rund 234 Millionen Pfund in die Kultmarke aus Mittelengland zu investieren.

Das chinesische Unternehmen steigt damit auf zum drittgrößten Anteilseigner beim Hersteller der Bond-Flitzer. Zweitgrößter Anteilseigner ist der saudi-arabische Staatsfonds PIF, gut ein Viertel der Papiere hält der kanadische Milliardär Lawrence Stroll.

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es immer wieder Zweifel an der Rentabilität des Sportwagenherstellers gegeben, dessen Ergebnisse zuletzt eher mau waren. Mit dem Engagement Geelys sieht es so aus, als seien diese Zweifel zerstreut.

