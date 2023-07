Chart des Tages Auftrag aus den USA löst Kurssprung der Evotec-Aktie aus

Anlegern gefällt der neue Auftrag des US-Verteidigungsministeriums für das Biotech-Unternehmen. Die Aktie zählt zu den stärksten Werten im MDax.

Der Wirkstoffforscher und -entwickler aus Hamburg ist am 19. Juni in den Nebenwerteindex zurückgekehrt. (Foto: dpa) Evotec

Frankfurt Die Aktie von Evotec war am Mittwoch gefragt und legte um gut vier Prozent zu. Das Biotech-Unternehmen hat einen weiteren Auftrag vom US-Verteidigungsministerium im Umfang von bis zu 74 Millionen Dollar erhalten. Die Evotec-US-Tochter Just soll das Ministerium bei der Entwicklung von Antikörpern gegen Orthopoxviren unterstützen, wie der MDax-Rückkehrer mitteilte.

Just soll Prototypen für Arzneimittel entwickeln, von der Entdeckung bis zu ersten klinischen Studien am Menschen der Phase 1. Im September hatte Just bereits einen Auftrag des Pentagons zur Entwicklung von Medikamentenkandidaten gegen die Pest erhalten.

Der Wirkstoffforscher und -entwickler aus Hamburg ist am 19. Juni in den Nebenwerteindex zurückgekehrt. Im Mai war Evotec ausgeschieden, weil die Firma nach einem Cyberangriff ihren Geschäftsbericht nicht pünktlich veröffentlichen konnte.

