Chart des Tages BAE Systems kauft zu – und die Aktie verliert deutlich

Analysten halten die Übernahme einer neuen Raumfahrtsparte für zu teuer. Finanziert wird der Deal mit Barreserven und über Schulden.

Der Konzern will die Raumfahrtsparte des weltgrößten Bierdosenherstellers Ball übernehmen. (Foto: Reuters) BAE Systems

Frankfurt Die Aktien von BAE Systems haben am Donnerstag an der Londoner Börse in der Spitze knapp fünf Prozent verloren. Anlegern missfiel die Ankündigung des größten britischen Raumfahrtkonzerns, die Raumfahrtsparte des weltgrößten Bierdosenherstellers Ball zu übernehmen. Analysten von Jefferies halten den Zukauf für 5,55 Milliarden Dollar für passend, aber zu teuer.

Die von BAE Systems übernommene Sparte stellt Komponenten für Raumfahrt und Rüstungsgüter her und lebt nach eigener Angabe vor allem von Staatsaufträgen aus den USA. Der Umsatz der im Bundesstaat Colorado tätigen Geschäftssparte betrug im vergangenen Jahr 1,98 Milliarden Dollar.

„Ein Unternehmen derartiger Qualität, Größe und unser Geschäft ergänzender Fähigkeiten ist selten zu haben“, erklärte BAE-Chef Charles Woodburn. Der Zukauf soll im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen werden. Finanziert wird er mit Barreserven und über Schulden. Ab dem Jahr 2025 soll das neue Geschäft auch zum Konzerngewinn beitragen.

