Chart des Tages Bitcoin-Kurs steigt auf höchsten Stand seit August

Die Kryptowährung nähert sich der Marke von 25.000 Dollar. Dies unterstreicht auch die anhaltende Risikobereitschaft von Investoren.

Nach einer rund einwöchigen Seitwärtsbewegung hat der Bitcoin am Donnerstag wieder zugelegt. Der Kurs der ältesten und wichtigsten Kryptowährung stieg in Richtung 25.000 Dollar auf den höchsten Stand seit August vergangenen Jahres. Das Plus seit Jahresstart liegt bei fast 50 Prozent.

Kryptoanalyst Timo Enden vom gleichnamigen Analysehaus wertet das als Zeichen für eine anhaltende Risikobereitschaft: „Investoren dies- und jenseits des Atlantiks setzen weiterhin darauf, dass der geldpolitische Gegenwind in Zukunft nachlassen könnte.“

Cici Lu, Gründerin des Blockchain-Beraters Venn Link Partners, geht davon aus, dass die Dynamik des Anstiegs dazu führt, dass Spekulanten ihre Wetten auf fallende Kurse schließen müssen. „Die Leute vergessen, dass der Streubesitz von Bitcoin manchmal begrenzt sein kann, und wenn Shortseller aus dem Markt gedrängt werden, explodiert der Preis einfach“, sagte sie gegenüber dem Finanznachrichtendienst Bloomberg.

