Chart des Tages Chipausrüster ASML spürt Zurückhaltung der Kunden – Aktie gibt nach

Einige Hersteller von Speicherchips schränken ihre Investitionen ein, auch der Bau neuer Chipfabriken verzögert sich. Das belastet den Aktienkurs von ASML.

Noch übertrifft nach Angaben des Unternehmens die Nachfrage die Kapazitäten. (Foto: Reuters) Schriftzug des niederländischen Chipausrüsters ASML

Frankfurt Der niederländische Chipausrüster ASML sieht erste Anzeichen für eine Zurückhaltung seiner Kunden beim Bau neuer Chipfabriken. Einige große Unternehmen verschöben die Lieferung neuer Maschinen,

sagte Finanzchef Roger Dassen am Mittwoch. Das drückte den Aktienkurs am heutigen Mittwoch. Die Titel gaben zeitweise um rund vier Prozent nach.

So schränkten die Hersteller von Speicherchips ihre Investitionen ein, Ähnliches gelte auch für einige Arten von Mikroprozessoren. Dennoch sieht ASML die Ziele für 2023 nicht in Gefahr: „Die Nachfrage übertrifft unsere Kapazitäten in diesem Jahr immer noch, und wir haben derzeit einen Auftragsbestand von mehr als 38,9 Milliarden Euro“, sagte ASML-Chef Peter Wennink.

„Unserer Einschätzung nach sind weder 2023 noch 2024 in Gefahr“, schrieben die Experten von JP Morgan. Im ersten Quartal verdiente ASML mit 1,96 Milliarden Euro ungefähr dreimal so viel wie vor Jahresfrist. Der Umsatz verdoppelte sich fast auf 6,74 Milliarden Euro.

