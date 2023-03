 Chart des Tages: CTS Eventim verliert weiter

Verhaltener Ausblick belastet die Aktie des Ticketvermarkters. Für das vergangene Jahr hat Eventim noch einen Rekordgewinn ausgewiesen.

Düsseldorf Die Aktie des Ticketvermarkters und Konzertveranstalter CTS Eventim war am Donnerstag und Freitag die schwächste Aktie im MDax der 50 größten deutschen Nebenwerte. Und das, obwohl das Unternehmen am Donnerstag für das abgelaufene Jahr in seinem Geschäftsbericht einen Rekordgewinn von knapp 204 Millionen Euro ausgewiesen hatte.

Für das laufende Jahr rechnet die Bremer Firma jedoch nicht mit weiteren Steigerungen. Zudem hatte CTS Eventim bereits Mitte Februar vorläufige Zahlen vorgelegt. Diese hatten bereits gezeigt, dass die Firma im vergangenen Jahr stark von den zahlreichen nachgeholten Konzerten und Shows nach dem Ende vieler Coronamaßnahmen profitiert hatte.

Am Donnerstag hatte sich die Aktie von ihren Tagestiefs erholt, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, nach drei Jahren „Corona-Pause“ eine Dividende von 1,06 Euro je Aktie zu zahlen. Am Freitag ging die Aktie dennoch erneut auf Talfahrt.

