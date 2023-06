 Chart des Tages: Dürr-Aktie profitiert von Übernahme

Der Maschinenbauer will den Automatisierungsspezialisten BBS kaufen. Die Dürr-Aktie legte am Dienstag um rund fünf Prozent zu.

Mit der Übernahme von BBS Automation will Dürr seinen Umsatz in der Automatisierungstechnik bis 2030 deutlich erhöhen. (Foto: dpa) Montage eines Dürr-Roboters

Frankfurt Der schwäbische Maschinenbauer Dürr will das Unternehmen BBS Automation kaufen. Dieses ist auf automatisierte Montage- und Testsysteme für Industriekunden spezialisiert. An der Börse kam die Nachricht gut an. Die Dürr-Aktie legte am Dienstag um bis zu 5,4 Prozent auf 30,16 Euro zu.

Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Helvea Bank lobte die 480 Millionen Euro schwere Übernahme von BBS durch den Maschinenbauer. Der Automatisierungsspezialist passe gut zu Dürr. Dies gelte für die Produkte, die Wachstumsaussichten und die Ertragskraft. Er bekräftigte daher seine Kaufempfehlung.

Mit der Übernahme will Dürr seinen Umsatz in der Automatisierungstechnik bis 2030 deutlich erhöhen – auf rund eine halbe Milliarde Euro. Das Segment würde dann für rund ein Zehntel des Gesamtumsatzes stehen. Eigentümer und Verkäufer von BBS Automation ist ein Konsortium unter der Führung des Finanzinvestors EQT. Die Finanzierung der Übernahme erfolge aus dem Cashflow sowie über vorhandene Finanzierungsinstrumente und eine Brückenfinanzierung.

