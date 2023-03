 Chart des Tages: Erleichterung bei Varta

Das Sanierungskonzept kommt am Aktienmarkt gut an. Dennoch bleibt eine Sorge bestehen.

Düsseldorf Die Aktien des Batterieherstellers Varta sind am Montag um bis zu zwölf Prozent gestiegen. In der Vorwoche hatte der SDax-Konzern mit einem Minus von mehr als 20 Prozent noch zu den größten Verlierern am deutschen Markt gehört.

Am Freitagabend nach Börsenschluss hatten Banken und der Mehrheitsaktionär Montana Tech Components dem Sanierungskonzept für das angeschlagene Unternehmen zugestimmt. Es geht um eine Anpassung von Produktions- und Strukturkosten sowie Investitionen in Wachstumsfelder wie E-Mobilität und Energiewende.

Der Umbau sorge kurzfristig für Erleichterung, sagte ein Börsianer. Es bleibe aber die Sorge, dass das Unternehmen künftig noch einmal frisches Geld benötige. Analyst Robert-Jan van der Horst von Warburg Research weist beispielsweise darauf hin, dass die Neukundenentwicklung im Bereich wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Knopfzellen schwer vorherzusagen sei.

