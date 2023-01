Chart des Tages Evotec profitiert von Kooperation

Durch die Zusammenarbeit mit Janssen Biotech winken Zahlungen über 350 Millionen US-Dollar. Das machte Evotec am Donnerstag zum größten Gewinner im MDax.

Mit der Aktie der Biotech-Firma Evotec geht es nach dem jüngsten Rücksetzer wieder aufwärts. Die Titel des MDax-Konzerns stiegen am Donnerstag in der Spitze um fast acht Prozent auf mehr als 19 Euro. Damit waren sie der größte Gewinner in dem Nebenwerteindex.

Beflügelt wurde der Kurs von der Aussicht auf Einnahmen im Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit mit der Johnson-&-Johnson-Tochter Janssen Biotech. Ziel sei die Entwicklung von zielgerichteten immunbasierten Therapien im Bereich Onkologie, die von Janssen vermarktet werden sollen, teilte Evotec am Donnerstag mit.

Im Rahmen der Vereinbarung habe Evotec Anspruch auf erfolgsabhängige Forschungs- und kommerzielle Meilensteinzahlungen von mehr als 350 Millionen Dollar sowie auf mehrstufige Umsatzbeteiligungen an Produkten, die aus dieser Kooperation hervorgehen. Zudem erhalte Evotec Forschungszahlungen und eine nicht benannte Vorauszahlung.

