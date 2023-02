Chart des Tages Fielmann-Aktie fällt deutlich zurück

Die Aktie des Optikerkonzerns liegt zeitweise fünf Prozent im Minus. Experten führen die Verluste auf den Dividendenvorschlag des Brillenherstellers zurück.

Die Aktie von Fielmann hat am Donnerstag zu den größten Verlierern im deutschen Kleinwerteindex SDax gehört. Titel des Optikerkonzern verloren in der Spitze mehr als fünf Prozent an Wert.

Analysten von Baader Helvea führten das auf den Dividendenvorschlag des Brillenherstellers zurück, den Fielmann im Rahmen seiner Jahreszahlen am Donnerstag vorstellte. Die Gewinnausschüttung für Aktionäre soll für das abgelaufene Jahr auf 75 Cent halbiert werden. „Die einbehaltenen Mittel sollen kurzfristig für strategische Investitionen verwendet werden“, teilte das Unternehmen mit.

Fielmann litt nach eigenen Angaben im Jahr 2022 unter der Corona-Pandemie, dem Krieg in der Ukraine, der Inflation und der historisch niedrigste Konsumstimmung in nahezu allen Märkten. Der Umsatz stieg zwar leicht, das Vorsteuerergebnis sank dagegen im Vergleich zum Vorjahr um 23,4 Prozent auf 160,7 Millionen Euro.

