Chart des Tages Gewinnwarnung lässt Aktie von De La Rue drastisch einbrechen

Der Banknoten-Drucker warnt vor einem schlechteren Ergebnis. Die Aktie verliert daraufhin zeitweise mehr als 30 Prozent an Wert.

Das Geschäft des Banknoten-Druckers schwächelt weiter. (Foto: Reuters) Logo von De La Rue

Düsseldorf Eine Gewinnwarnung ließ die Aktie von De La Rue am Mittwoch in der Spitze um mehr als 30 Prozent absacken auf ein Rekordtief von 33 Pence.

Der seit Jahren schwächelnde britische Banknoten-Drucker berichtete, dass sein Geschäftsjahr 2022/23 schlechter als erwartet gelaufen sei. Der Betriebsgewinn werde wohl um einen mittleren einstelligen Prozentsatz die Marktschätzungen verfehlen. Die Nachfrage nach Bargeld sei auf dem niedrigsten Stand seit über zwei Jahrzehnten, hieß es zur Begründung. Wegen schwächerer, unsicherer Aussichten führe der Vorstand Gespräche mit Kreditgebern über Änderungen von Konditionen.

Die über 200 Jahre alte Firma, die mit Regierungen, Zentralbanken und Handelsorganisationen in mehr als 140 Ländern zusammenarbeitet, signalisierte bereits im November Zweifel an ihrer Fortführungsfähigkeit. Analysten benannten die Probleme als hausgemacht. Die Aktie hat 2023 bereits mehr als die Hälfte an Wert verloren.

