Chart des Tages Größter Verlierer im MDax: Encavis-Aktie sackt ab

Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber hat angekündigt, in diesem Jahr keine Dividende zu zahlen. Zudem rechnet er mit sinkendem Umsatz.

Die Aktie des Energieunternehmens Encavis schwankt seit Langem stark. (Foto: imago stock&people) Windrad neben Solarpark

Düsseldorf Die Aktie des Wind- und Solarparkbetreibers Encavis war am Mittwoch mit einem Verlust von bis zu zwölf Prozent der größte Verlierer im MDax der 50 wichtigsten deutschen Nebenwerte. Später erholte sich die Aktie zwar vom Tagestief und schloss 5,6 Prozent tiefer. Doch auch mit etwas über 15 Euro kostet sie so wenig wie zuletzt vor zwei Jahren. Grund für den Kursrutsch zur Wochenmitte war die Ankündigung des Hamburger Unternehmens, in diesem Jahr keine Dividende zu zahlen.

Außerdem soll laut Geschäftsbericht der Umsatz im laufenden Jahr wegen der sinkenden Strompreise um fünf Prozent sinken. Das Ergebnis je Aktie dürfte immerhin über die im vergangenen Jahr erzielten 0,60 Euro steigen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen