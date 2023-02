 Chart des Tages: Hoffnung für Bed Bath & Beyond

Der Haushaltswarenhändler bekommt frisches Geld. Für eine Trendwende bleibt aber nur wenig Zeit. Die Aktie hat in einem Jahr mehr als 80 Prozent an Wert verloren.

Die Aktie des amerikanischen Einzelhändlers unterliegt starken Schwankungen. (Foto: Bloomberg) Bed Bath & Beyond

Die wendungsreiche Geschichte des US-Unternehmens Bed Bath & Beyond an der Börse setzt sich fort. Am Mittwoch fiel der Aktienkurs des von der Insolvenz bedrohten Haushaltswarenhändlers zum Handelsstart an der Wall Street um weitere zehn Prozent, nachdem sich der Kurs am Vortag fast halbiert hatte.

Das Unternehmen hatte am Dienstag mit einem Aktienverkauf in Höhe von 225 Millionen Dollar einen drohenden Konkurs zunächst abgewendet. Möglicherweise werde man weitere 800 Millionen Dollar in den kommenden zehn Monaten erhalten, teilte Bed Bath & Beyond weiter mit. Analysten zufolge bleiben mit dem frischen Geld allerdings nur wenige Quartale zur Wiederbelebung des Geschäfts.

Die Bed-Bath-&-Beyond-Aktie hat auf 52-Wochen-Sicht mehr als 80 Prozent an Wert verloren. Allerdings schwankt die Aktie stark: Allein in diesem Jahr bewegte sie sich bislang zwischen 1,27 und 7,03 Dollar.

