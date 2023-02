Chart des Tages Kräftiges Wachstum und Aktienrückkaufprogramm beflügeln Teamviewer

Die Aktie des Softwareunternehmens lag zwischenzeitlich über 17 Prozent im Plus. Noch im laufenden Jahr sollen Aktien für bis zu 150 Millionen Euro rückerworben werden.

Schon im vergangenen Jahr hatte Teamviewer eigene Aktien für 300 Millionen Euro gekauft. (Foto: imago images/Arnulf Hettrich) Teamviewer

Düsseldorf Ein kräftiges Wachstum zum Jahresende macht Teamviewer optimistisch für das laufende Jahr. Der schwäbische Spezialist für Fernwartungssoftware stellte am Dienstag ein Umsatzplus von 10 bis 14 Prozent für 2023 in Aussicht. Das Ergebnis stiege demnach auf 620 bis 645 Millionen Euro.

Dies und ein zweites Aktienrückkaufprogramm beflügelte am Dienstag die Aktie des Unternehmens. In der Spitze zog sie um über 17 Prozent auf 14,34 Euro an. Noch im laufenden Jahr sollen Aktien für bis zu 150 Millionen Euro rückerworben werden. Das sind knapp sieben Prozent des Grundkapitals. Der Start des Programms ist für Mitte Februar geplant.

Schon im vergangenen Jahr hatte Teamviewer eigene Aktien für 300 Millionen Euro gekauft, um überschüssiges Geld an die Aktionäre weiterzureichen. Um über eine Dividende nachzudenken, sei es zu früh, sagte Vorstandschef Oliver Steil. Ein Aktienrückkauf sei flexibler.

