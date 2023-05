 Chart des Tages: Kurssprung für SGL Carbon

Der Kohlenstoffspezialist hat hohe Ziele. Analysten halten sie für erreichbar.

Die Aktie von SGL Carbon gehörte bereits vor der Hochstufung durch die Deutsche Bank zu den erfolgreichsten Titeln hierzulande. (Foto: dpa) SGL Carbon

Frankfurt Aktien von SGL Carbon sind am Dienstag in Frankfurt auf den höchsten Kurs seit Ende März gestiegen. In der Spitze legten die Titel des Kohlenstoffspezialisten um mehr als zwölf Prozent zu auf bis zu 9,38 Euro.

Auslöser für den Kurssprung war eine Empfehlung der Deutschen Bank für SGL Carbon. Analyst Lars Vom Cleff hob sein Rating für den SDax-Konzern von „halten“ auf „kaufen“ an und erhöhte sein Kursziel von 9,30 Euro auf 13 Euro.

„Obwohl wir den mittelfristigen Ausblick von SGL Carbon für ambitioniert halten, ist er dennoch erreichbar und unterstreicht die Absicht des Managements, nun vom Restrukturierungs- wieder in den Wachstumsmodus zu wechseln“, schrieb Vom Cleff in seiner Studie. Er hob deshalb seine Ergebnisschätzungen an.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen