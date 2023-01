Chart des Tages Nach neuen Zahlen: Auf und Ab bei Shop Apotheke

Auf die Bekanntgabe der neuen Zahlen reagierten die Papiere mit einer Achterbahnfahrt. Seit Jahresanfang hat sich die Aktie bereits deutlich erholt.

Der Onlinepharmahändler hat 2022 einen Rekordumsatz erzielt. (Foto: Shop Apotheke) Shop Apotheke

Düsseldorf Der Onlinepharmahändler Shop Apotheke hat im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz erzielt. Nach ersten Berechnungen stiegen die Erlöse um 13,6 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Dabei legte der Umsatz mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten um 17,2 Prozent auf 1,07 Milliarden Euro zu.

Die Prognose des Vorstands hatte eine Bandbreite des Umsatzwachstums bei rezeptfreien Produkten zwischen 15 und 25 Prozent vorgesehen. Die vollständige Bilanz und die Prognose für 2023 sollen am 7. März veröffentlicht werden.

Die Aktie reagierte auf die neuen Zahlen mit einer Achterbahnfahrt. Nach einem anfänglichen Minus von drei Prozent drehte das Papier und notierte zwischenzeitlich fast sechs Prozent im Plus. Am Nachmittag betrug der Wertzuwachs noch rund zwei Prozent. Seit Jahresanfang ist die Aktie, die allein im vergangenen Jahr rund zwei Drittel an Wert verloren hat, wieder um 28 Prozent nach oben geklettert.

Mehr: Diese Stop-Loss-Marken könnten Anleger jetzt zum Absichern ihrer Gewinne nutzen

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen