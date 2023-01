Chart des Tages Nordex mit weniger Aufträgen – Aktie gerät unter Druck

Der Windturbinenbauer hat 2022 weniger Windanlagen gebaut als 2021. Das Unternehmen gewinnt aber wieder Kunden in Kanada.

Frankfurt Der Windturbinenbauer Nordex hat 2022 weniger Aufträge an Land gezogen als im Jahr zuvor, was die Aktie unter Druck brachte. Die Bestellungen summierten sich auf 1235 Anlagen mit einer Nennwertleistung von 6,33 Gigawatt, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr waren es noch 1636 Anlagen mit einer Leistung von 7,95 Gigawatt.

Größte Einzelmärkte in Europa seien Deutschland, Finnland, die Türkei, Polen und Spanien gewesen. Lateinamerika habe mit vier Ländern 21 Prozent des Auftragsvolumens ausgemacht, Nordamerika lediglich sechs Prozent.

Vorstandsvorsitzender José Luis Blanco sagte aber: „Wie erwartet, verzeichneten wir im vierten Quartal ein starkes Auftragsmomentum, und dies zu höheren Turbinenpreisen als im Vorjahr. Neben zahlreichen Aufträgen aus Märkten mit bereits etablierter Nordex-Präsenz freut es mich, dass wir auch Kunden in Kanada wieder überzeugen konnten.“

